Universität Foto: Britta Pedersen/dpa/Symbolbild up-down up-down Wintersemester Mehr als 2700 neue Studierende an der Universität Rostock Von dpa | 14.10.2022, 14:17 Uhr

An der Universität Rostock haben sich zum Wintersemester 2022/23 bislang mehr als 2700 Studierende neu eingeschrieben. Am Freitagnachmittag wollte die Hochschule im Rahmen eines Festumzugs und der traditionellen Immatrikulationsfeier die Erstis willkommen heißen, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Nach zweijähriger Corona-Pause findet die Feier wieder in gewohnter Art statt - am Gründungsort der Universität Rostock, in der St.-Marien-Kirche. Insgesamt sind an der Uni fast 12.000 Studierende eingeschrieben.