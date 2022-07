Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Geflüchtete Mehr als 3000 ukrainische Schüler in MV Von dpa | 05.07.2022, 16:52 Uhr

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlingskinder in den öffentlichen Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ist über 3000 gestiegen. Dies geht aus einer Mitteilung des Bildungsministeriums in Schwerin vom Dienstag hervor. Von den derzeit 3086 angemeldeten Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine benötigten 2527 zunächst intensiven Deutschunterricht - 82 Prozent. Im kommenden Schuljahr rechnet das Bildungsministerium in Schwerin mit weiteren ukrainischen Schulkindern - die Zahl könnte demnach auf bis zu 5000 steigen. Das Land stellt für sie zusätzliche Lehrer und Betreuer ein.