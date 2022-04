Kunstauktion Karsamstag FOTO: Bernd Wüstneck Malerei Mehr als 50 Bilder bei Kunstauktion in Ahrenshoop verkauft Von dpa | 17.04.2022, 11:02 Uhr | Update vor 24 Min.

Bei einer Auktion im Künstlerort Ahrenshoop auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben am Samstag 51 von 70 angebotenen Bildern zum Teil renommierter Künstler die Besitzer gewechselt. Als höchster Preis für ein Bild seien 5600 Euro gezahlt worden, teilte Organisator Christopher Walther am Sonntag mit. Insgesamt liege der Umsatz bei rund 68.000 Euro. Die Werke stammten von Malern, die vor allem in Mecklenburg-Vorpommern gewirkt haben.