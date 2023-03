Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Mehr Angebote für verhaltensauffällige Kinder an Schulen Von dpa | 06.03.2023, 14:49 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern weitet sein Angebot für verhaltensauffällige Kinder an Grundschulen aus. Die Unterrichtsform „Kleine Schulwerkstatt“, die es bisher an 14 Grundschulen gebe, werde jetzt an fünf weiteren Schulen vorbereitet, kündigte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag bei einem Schulbesuch in Kröpelin (Landkreis Rostock) an. In kleinen Gruppen würden Kinder mit attestiertem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich von Sonderpädagogen in den Hauptfächern unterrichtet, während sie in Sport, Kunst und Musik am Unterricht in einer Regelklasse teilnähmen.