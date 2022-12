Matthias Crone Foto: Jens Büttner/ZB/dpa up-down up-down Inklusion Mehr Barrierefreiheit in Baudenkmälern gefordert Von dpa | 02.12.2022, 15:14 Uhr

Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, fordert mehr Barrierefreiheit in denkmalgeschützten Gebäuden. „Bei der anstehenden Novellierung des Denkmalschutzgesetzes MV ist es zwingend geboten, die Barrierefreiheit festzuschreiben“, forderte Crone am Freitag. Er berichtete von einem Fall, in dem ein dringend benötigter Fahrstuhl mit Verweis auf das Denkmalschutzgesetz nicht genehmigt worden sei. An diesem Samstag (3. Dezember) wird der Tag der Menschen mit Behinderung begangen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr als 30.000 Baudenkmäler.