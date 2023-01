Krankes Kind Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Gesundheit Mehr Eltern wegen kranker Kinder zu Hause Von dpa | 11.01.2023, 09:54 Uhr

Nach der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr besonders viele Kinder krank gewesen. Die Techniker Krankenkasse (TK) verzeichnete in Mecklenburg-Vorpommern so viele Anträge berufstätiger Eltern auf Kinderkrankengeld wie nie zuvor. Die Zahl habe sich von 2020 zu 2022 von 21.000 auf über 39.000 fast verdoppelt, teilte die Kasse am Dienstag mit. „Selbst im Mai, Juni und Juli erhielten wir mehr Kinderkrankengeld-Anträge als sonst in den Herbstmonaten“, berichtete die Leiterin der TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern, Manon Austenat-Wied.