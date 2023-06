Grundschule Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Mehr Geld für freie Grundschulen - weniger für Schulen Von dpa | 01.06.2023, 15:44 Uhr

Ein Teil der Schulen in freier Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern muss sich auf sinkende Zuschüsse des Landes einstellen. Eine Neuberechnung im Bildungsministerium habe für alle Freien Grundschulen eine Steigerung ergeben, für die Regionalschulen, Gesamtschulen und Gymnasien in freier Trägerschaft hingegen sinkende Kostensätze, teilte Ministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag mit.