In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl junger Menschen zwar wieder leicht an. Doch ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung jüngsten Erhebungen des Statistischen Amtes zufolge weiterhin geringer als in den meisten anderen Bundesländern. Wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte, lebten Ende 2022 etwa 139.600 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren im Nordosten. Das waren gut 5500 mehr als im Jahr davor.