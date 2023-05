Waldbrand Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Mehr Waldbrände erwartet: Tagung berät über Konsequenzen Von dpa | 09.05.2023, 14:13 Uhr

Die zum Teil großflächigen Waldbrände in den zurückliegenden Jahren haben nach Einschätzung von Fachleuten einen Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen gegeben. „Waldbrände werden uns in Folge des Klimawandels mehr und mehr begleiten“, sagte Andreas Schütte, Geschäftsführer der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, am Dienstag auf der Bundes-Fachtagung Waldbrand in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim).