Neubrandenburg Mehrere Bootsschuppen durch Feuer beschädigt Von dpa | 17.04.2022, 12:22 Uhr

Mehrere Bootsschuppen in Neubrandenburg sind bei einem Feuer beschädigt worden. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens habe am Sonntag ein Bootsschuppen in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. 46 Feuerwehrleute verschiedener Wehren waren im Einsatz. Fünf Schuppen und ein Nebengebäude der Müritzfischer GmbH wurden durch ein Übergreifen der Flammen beschädigt. Außerdem verschmutzten Betriebsstoffe aus den Schuppen einen Bach. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.