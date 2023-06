Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Mehrere Brände Polizei warnt vor höchster Brandgefahr in MV Von dpa | 04.06.2023, 21:48 Uhr

Nach langer Trockenheit ruft die Landesforstanstalt in zwei der neun Forstämter in MV die höchsten Warnstufen aus. Es betrifft vor allem den Süden. Aber auch in allen anderen Regionen gilt schon die zweithöchste Warnstufe.