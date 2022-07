ARCHIV - Ein Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Bahnverkehr Mehrere Zugausfälle in MV wegen kranken Personals Von dpa | 21.07.2022, 12:25 Uhr

Wegen Personalengpässen sind am Donnerstag mehrere Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern nicht gefahren. „Aufgrund eines erhöhten Krankenstandes beim Fahrpersonal fallen einige Züge auf der Linie RB17 im Abschnitt Wismar - Ludwigslust in beide Richtungen aus“, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.