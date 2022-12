Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Mehrfamilienhaus nach Explosion von Gastherme evakuiert Von dpa | 25.12.2022, 08:44 Uhr

Nach der Explosion des Heizkessels einer Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Feuerwehr das gesamte Gebäude evakuiert. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Heiligabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Das Gerät war nach Einschätzung eines Heizungstechnikers wohl aufgrund eines technischen Defekts explodiert. Da die Heizungsanlage bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten außer Betrieb genommen wird, kamen die Hausbewohner bei Bekannten unter. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.