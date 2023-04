Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Mehrstündige Behinderung nach Verkehrsunfall am Werftdreieck Von dpa | 25.04.2023, 15:37 Uhr

Ein Verkehrsunfall am Werftdreieck - einem Verkehrsknotenpunkt in Rostock - hat zu mehrstündigen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag die Kreuzung aus Richtung Maßmannstraße kommend in Richtung Werftstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Kreuzung stieß sein Wagen demnach mit einem anderen zusammen, der dadurch gegen einen Ampelmast geschoben wurde. Der 71-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt - ebenso der 41-Jährige.