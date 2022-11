„Wir haben einen Bewohner, der noch einen letzten großen Wunsch hat.“ Viele Anrufe, die in der Rostocker ASB-Landesgeschäftsstelle bei Wünschewagen-Projektleiterin Bettina Hartwig oder Koordinatorin Melanie Lex ankommen, beginnen mit diesen Worten. Denn auch wenn es mit wuenschewagen@asb-mv.de eine eigene Mail-Adresse für Wunschanmeldungen gibt, greifen die meisten doch zuerst einmal zum Telefon. „Schließlich muss es ja auch fast immer schnell gehen“, hat Bettina Hartwig dafür vollstes Verständnis.

Die meisten Wunschanmeldungen kommen aus Pflegeeinrichtungen, Hospizen oder von SAPV-Teams, also Pflegeprofis, die unheilbar Kranke in der letzten Lebensphase zu Hause betreuen. Sie können in aller Regel recht realistisch einschätzen, ob sich ein letzter Wunsch in der verbleibenden Lebensspanne noch erfüllen lässt. Genauso können aber auch Privatpersonen eine Wünschefahrt anmelden.

Wünschewagen-Koordinatorin Melanie Lex (links) und Projektleiterin Bettina Hartwig Foto: ASB LV MV/Sebastian Tesch

Manchmal können die Anmelder aber auch noch gar nicht konkret benennen, um welchen Wunsch es geht. Sie wollen einfach nur noch einmal für Stunden oder einen ganzen Tag Freude in das Leben eines todkranken Menschen bringen. Auch das sei legitim, betonen die Wünschewagen-Frauen. Vor allem Bettina Hartwig, die seit dem Start des Projekts in MV im Sommer 2017 dafür verantwortlich ist, kann aus der Erfahrung heraus dann Vorschläge unterbreiten: „Viele wollen noch einmal ans Meer. Oder dorthin, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie zuletzt gelebt haben. Wir haben aber auch immer wieder Fälle, wo langjährige Partner aufgrund von Erkrankungen nicht mehr zusammen leben können, da werden beide dann oft zwar im selben Ort, aber in unterschiedlichen Einrichtungen betreut. Sie wünschen sie dann einfach Zeit miteinander.“

Was allerdings nicht realisiert wird, sind Wünschefahrten, die als Überraschung für den Fahrgast gedacht sind. „Wir haben da einfach schon zu oft Enttäuschungen erlebt“, erklärt Bettina Hartwig. Erst jüngst hätten erwachsene Kinder ihren Vater damit überraschen wollen, dass er noch einmal in der Ostsee baden kann – er hätte das, als er noch gesund war, so gern getan, führten sie zur Begründung an. „Aber es war dazu schon viel zu kalt. Und die Nachfrage, zu der wir die Wunschanmelder drängten, ergab dann auch, dass der Vater auf gar keinen Fall baden wollte. Aber er wollte noch einmal das Meer sehen.“

Transportfährigkeit und Sicherheit sind wichtigste Anforderungen

Grundsätzlich gibt es allerdings nur ganz wenige Gründe, die einer Wunscherfüllung entgegenstehen. Der in der Praxis häufigste ist, dass das vorgeschriebene ärztliche Attest über die Transportfähigkeit fehlt, so Melanie Lex.

Bei Fahrzielen im Ausland wird im Einzelfall entschieden, nach den bundeseinheitlichen Vorgaben für die ASB-Wünschewagen sollen Wünschefahrten lediglich in Nachbarländer führen. In Zweifelsfällen kann auch eine Ethikkommission eingeschaltet werden. Sicherheit für die Ehrenamtler und den Fahrgast habe jedenfalls stets oberste Priorität, betont Bettina Hartwig – eine Evakuierungsfahrt aus der Ukraine, sei aus diesem Grund abgelehnt worden.

Steht das Ziel fest, muss eine schriftliche Anmeldung erfolgen – „und dann geht das Telefonieren los“, so Bettina Hartwig. Tickets besorgen, Routen planen, mögliche Begleitpersonen einbinden, sich um Zwischenstopps und eventuelle Übernachtungsmöglichkeiten kümmern, das alles sollte möglichst schnell über die Bühne gehen, weil den meisten Wünschenden nur noch eine sehr begrenzte Zeit bleibt, in der sie die Fahrt auch noch halbwegs genießen können. „Dass wir dank der Leserspenden aus den vergangenen Jahren jemanden hauptamtlich und ausschließlich damit beschäftigen können, ist für uns ein riesengroßer Vorteil“, weiß die Projektleiterin - „und es unterscheidet uns von vielen anderen Wünschewagen, bei denen auch die Organisation der Fahrten von Ehrenamtlichen übernommen werden muss“.

Ehrenamtler werden über WhatsApp informiert

Die Ehrenamtlichen für die Fahrten werden erst ganz zum Schluss angeworben. Dafür geht zuerst einmal eine WhatsApp-Nachricht mit dem Termin, dem Ziel und der voraussichtlichen Dauer der Fahrt an alle Ehrenamtler – derzeit sind es in Mecklenburg-Vorpommern 68, die die entsprechende Schulung absolviert haben. „Fast immer melden sich dann mehr Leute, als wir brauchen können“, freut sich Melanie Lex. Allerdings sei es mitunter schwierig, auch Ehrenamtler mit der „richtigen“ Qualifikation zu finden, denn je nach Gesundheitszustand des Fahrgastes muss mitunter eine Intensiv- oder Palliativschwester mit an Bord sein. Melden sich dann beispielsweise nur Altenpflegekräfte, muss die Koordinatorin noch eine zweite Nachricht hinterherschicken. „Und wenn es auch dann nicht klappt, rufen wir ganz gezielt einzelne unserer Ehrenamtler an, die zum Beispiel freiberuflich oder für den ASB arbeiten und bei denen es deshalb meist etwas leichter als bei anderen ist, sich für einen bestimmten Tag freizunehmen.“

Wenn die Fahrt schließlich startet, wird meist parallel zumindest schon eine nächste organisiert. Vor allem in den Sommermonaten ging es Schlag auf Schlag, allein im Juli 2022 ging der MV-Wünschewagen 17-mal auf Tour.