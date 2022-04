Blick auf blühende Kirschblüten vor einem Rapsfeld. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Wetter Meist heiteres Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 28.04.2022, 07:33 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend heiter. Am Donnerstag gibt es ab dem Mittag neben Quellwolken auch Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Es bleibt trocken bei Temperaturen von 12 Grad direkt an der See und bis zu 16 Grad im Landesinneren.