Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Ukraine-Konflikt Melnyk ruft zu Boykott russischer Schiffsladungen auf Von dpa | 02.05.2022, 18:43 Uhr

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat dazu aufgerufen, Schiffe mit russischen Lieferungen nicht in deutschen Häfen zu entladen. „Ich rufe die Ampel-Regierung, alle Landesregierungen sowie alle deutschen Häfen auf, sämtliche russischen Schiffe oder Schiffe mit russischer Ladung – vor allem Öltanker – zu boykottieren“, sagte Melnyk dem „Spiegel“ (Montag). Am Samstag hatten Mitarbeiter des Amsterdamer Hafens ein mit Dieselöl beladenes Tankschiff aus Russland abgewiesen.