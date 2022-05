ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Verkehr Menschen springen weg: Auto rast zum Abschluss durch Stadt Von dpa | 03.05.2022, 16:45 Uhr

Eine gefährliche Mutprobe sollen sich Schüler zum Abschluss ihrer Schulzeit in Parchim geleistet haben - und sehen sich nun polizeilichen Ermittlungen ausgesetzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr ein Auto am Dienstagvormittag mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien durch eine verkehrsberuhigte Zone. Mehrere Passanten mussten in einer Straße zur Seite springen, damit sie nicht vom Wagen erfasst werden. Eine Fußgängerin habe deshalb einen Schock erlitten.