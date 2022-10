Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Jahresköste Merz bei Spendengala der Rostocker Kaufleute erwartet Von dpa | 18.10.2022, 18:40 Uhr

Zur diesjährigen Jahresköste der Rostocker Kaufleute am 28. Oktober wird Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) als Gastredner erwartet. Merz werde sicher „scharfzüngig und prägnant“ seine Vorstellungen in Zeiten von Inflation und Energiekrise entwickeln, hieß es hierzu am Dienstag vom Vorsitzenden des Vereins Rostocker Kaufmannschaft, Klaus-Jürgen Strupp.