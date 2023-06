Friedrich Merz Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Energie Merz: Vorgang um Klimastiftung ist handfester Skandal Von dpa | 26.06.2023, 17:24 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nahegelegt, Konsequenzen aus den Vorgänge um die Klimaschutz-Stiftung MV zu ziehen. Sie habe das bislang nicht getan. „Ich bin wirklich erstaunt darüber, wie sie am Amt klebt und hängt, und wie diese Verstrickungen in MV bis zum heutigen Tag nicht vollständig aufgeklärt sind“, sagte Merz am Montag bei der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Rostock.