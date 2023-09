Kriminalität Metallbolzen in Maisfeld gehängt: Mähdrescher beschädigt Von dpa | 10.09.2023, 16:46 Uhr | Update vor 38 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben laut Polizei Metallbolzen in ein Maisfeld bei Altenhof nahe Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gehängt und damit am Sonntag einen Mähdrescher bei der Ernte beschädigt. Die Bolzen seien beim Mähen in die Erntemaschine gelangt und hätten dort „erheblichen Schaden“ angerichtet. Dieser könne bis zu 150.000 Euro betragen. Genau lasse sich der Schaden erst bei der Reparatur feststellen. Der Mähdrescher sei nach dem Zwischenfall nicht mehr einsatzbereit und habe die Ernte abbrechen müssen.