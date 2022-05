ARCHIV - Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Landkreis Rostock Meterlange schwimmende Arbeitsplattform von See gestohlen Von dpa | 25.05.2022, 08:01 Uhr

Die Polizei in der Mecklenburgischen Schweiz fahndet nach einer sechs Meter langen schwimmenden Plattform. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, wurde die Schwimmplattform als Arbeitsponton auf dem Teterower See genutzt und von dort gestohlen. Das mit Spritzbeton versehene Ponton sei von Tauchern beim Bau eines festen Steges am Ufer im Ortsteil Teschow (Landkreis Rostock) genutzt worden. Als die Arbeiter am Dienstag wieder dort arbeiten wollten, sei die Plattform verschwunden gewesen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge für einen Abtransport an Land oder auf Zeugen, die ein Boot beim Diebstahl über den See beobachtet haben könnten.