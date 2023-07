Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Rüstungsindustrie Meyer: Äußerung der Linken bei Rheinmetall nicht hilfreich Von dpa | 06.07.2023, 11:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern sollte nach Worten von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) auch nach der Absage von Rheinmetall für einen Standort in Rostock-Laage offen für Ansiedlungen von Wehrtechnik-Firmen bleiben. „Ich bin es als Wirtschaftsminister auf jeden Fall“, sagte Meyer am Donnerstag bei der 10. Zukunftskonferenz der maritimen Wirtschaft in Rostock. Ihn habe es geärgert, dass im Falle von Rheinmetall der linke Koalitionspartner öffentlich erkläre, das wolle man nicht. „Das ist nicht hilfreich.“ Dabei sei der Standort Laage unter den letzten drei bis vier in der Auswahl gewesen.