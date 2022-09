Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Steuern Meyer begrüßt weiterhin niedrigen Steuersatz für Gastronomie Von dpa | 26.09.2022, 17:57 Uhr

Die Landesregierung begrüßt die bis Ende 2023 reduzierte Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe. „Die Verlängerung ist ein starkes Zeichen in wirtschaftlich harten Zeiten auch für unser Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern und im Besonderen für die Hotel- und Gastronomiebranche. Die Entfristung verbessert die Planbarkeit für die gesamte Branche“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin. Statt 19 Prozent gilt demnach weiterhin ein Satz von 7 Prozent.