Verkehrsminister Meyer: Einigung zu 49-Euro-Ticket unter Vorbehalt Von dpa | 13.10.2022, 16:08 Uhr

Die Einigung der Verkehrsministerkonferenz auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket im Nahverkehr ist laut dem Ressortchef in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht endgültig. „Dieser Lösungsvorschlag steht nach wie vor unter dem Vorbehalt, dass es eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel gibt. Nur dann ist das 49-Euro-Ticket in den Ländern darstellbar“, sagte der SPD-Politiker Reinhard Meyer am Donnerstag. Die Ministerpräsidentenkonferenz müsse nun entsprechende Beschlüsse fassen.