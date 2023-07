Radweg Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Meyer: Plan für Radwegebau bis 2032 Von dpa | 13.07.2023, 16:52 Uhr

Aus dem Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes erhält Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben von Verkehrsminister Reinhard Meyer 71 Millionen Euro. Damit stehe dem Land in den kommenden Jahren für den Ausbau seiner Radwege das Doppelte der ursprünglich geplanten Bundeshilfen zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er kündigte an, die Beratung der für den Radwegebau zuständigen Kommunen zu erweitern.