Landeswirtschaftsminister Meyer reist mit Wirtschaftsdelegation nach Skandinavien Von dpa | 13.10.2023, 14:36 Uhr | Update vor 33 Min. MV-Wirtschaftsminister Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Mecklenburg-Vorpommern versucht seine Außenwirtschaft weiter in Schwung zu bringen. Wie das Ministerium am Freitag in Schwerin mitteilte, wird Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) vom 16. bis 20. Oktober Schweden und Norwegen besuchen. Begleitet wird er auf der fast einwöchigen Reise von einer Wirtschaftsdelegation. Im Mittelpunkt sollen Fragen der künftigen Energieversorgung stehen. So sind laut Meyer Besuche in mehr als zehn Unternehmen und Projekten geplant. Schweden und Norwegen seien bekannt für ihre Vorreiterrolle in den Bereichen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Skandinavien gehört für Mecklenburg-Vorpommern zu den wichtigsten Regionen für Handel und wirtschaftliche Kooperationen.