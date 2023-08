Konzernchef Meyer-Werft bekommt neue Führung Von dpa | 25.08.2023, 16:23 Uhr Meyer-Werften Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Werftengruppe Meyer bekommt eine neue Führung. Im Dezember werde Bernd Eikens als Konzernchef eintreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach Konzernangaben ist er seit 2019 Mitglied des Beirats von Meyer Turku in Finnland und hat in dieser Funktion die Schiffbauindustrie und die Gruppe kennengelernt.