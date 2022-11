Autofahrt im Winter Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsminister Meyer: Winterdienst in Mecklenburg-Vorpommern einsatzbereit Von dpa | 04.11.2022, 15:32 Uhr

Der Winterdienst in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich nach Angaben von Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) durch den bislang milden Herbst nicht zu Sorglosigkeit verleiten. „Wir sind gut auf die Saison vorbereitet, der Winter kann kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Straßenmeistereien vor Ort sind einsatzbereit. Die Lager in den Meistereien sind mit Streusalz aufgefüllt“, stellte Meyer am Freitag nach einem Besuch in der Straßenmeisterei Wismar in Rüggow (Nordwestmecklenburg) klar.