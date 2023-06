Wohnungen Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Wohnen Mietpreisbremse für Rostock und Greifswald vor Verlängerung Von dpa | 07.06.2023, 10:51 Uhr

Die 2018 eingeführte Mietpreisbremse in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald soll verlängert werden. Bauminister Christian Pegel (SPD) legte dem Kabinett am Dienstag den Entwurf einer entsprechenden Rechtsverordnung des Landes vor, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Nun sollen noch Verbände angehört werden, ehe sich das Kabinett noch einmal damit befasst.