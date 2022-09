Christian Pegel Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Wohnen Mietpreisbremse: Verlängerung in Rostock und Greifswald? Von dpa | 28.09.2022, 15:17 Uhr

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat eine Verlängerung der Mietpreisbremse in Rostock und Greifswald in Aussicht gestellt. „Die Mietpreisbremse schafft keinen zusätzlichen Wohnraum. Sie kann aber kurzfristig helfen, die unerwünschten Auswirkungen der erheblichen Preissteigerungen auf angespannten Wohnungsmärkten zu begrenzen“, sagte er bei der Vorstellung eines Gutachtens des Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung am Mittwoch in Greifswald. Wird die 2018 gezogene Sonderregel für angespannte Wohnungsmärkte verlängert, könnten die vor Ort geltende Mietpreisbremse für Neuverträge sowie eine abgesenkte Kappungsgrenze für Bestandsmieten auch nach dem Jahr 2023 weiter greifen.