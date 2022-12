Miguel Kychenthal besuchte Schwerin zusammen mit seiner Tochter Camila. Foto: Matthias Baerens up-down up-down Nach der Vertreibung durch die Nazis Miguel Kychenthals schwerer Weg nach Schwerin Von Matthias Baerens | 13.12.2022, 14:15 Uhr

Was der jüdischen Familie Kychenthal 1938 in Deutschland angetan wurde, wirkt im Enkel, der in Chile aufwuchs und mittlerweile in New York lebt, bis heute nach. Jetzt aber reiste er in die Vergangenheit.