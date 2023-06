Landwirtschaft Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Millionen-Zuwendungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Von dpa | 30.06.2023, 13:33 Uhr

Für das Anlegen von Blühstreifen und Blühflächen, mit denen auch dem Artenschwund bei Insekten begegnet werden soll, haben Bauern in Mecklenburg-Vorpommern 9,2 Millionen Euro an EU-Mitteln erhalten. Wie das Agrarministerium am Freitag in Schwerin mitteilte, wurden insgesamt 87 Millionen Euro aus dem Programm für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen ausgezahlt. Damit seien Vorhaben aus dem Jahr 2022 honoriert worden, 4730 Anträgen seien eingereicht worden.