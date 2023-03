Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeit Zoll kontrolliert Einhaltung des Mindestlohns auch in MV Von dpa | 09.03.2023, 17:55 Uhr

Auch der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern hat an den bundesweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns teilgenommen. Der Fokus der Kontrollen habe unter anderem auf dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe und Friseursalons gelegen, teilte das Hauptzollamt in Stralsund am Donnerstag mit. 101 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien im Einsatz gewesen.