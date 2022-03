Till Backhaus FOTO: Jens Büttner Landwirtschaft Minister erhofft sich von Länderkonferenz klare Ansage Von dpa | 31.03.2022, 14:16 Uhr | Update vor 30 Min.

Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern erhofft sich von der Konferenz der Länderminister (AMK) am Freitag Antworten auf die zahlreichen Krisen in der Landwirtschaft. „Wir müssen leider akzeptieren, dass wir uns im Dauerkrisenmodus befinden: Die Corona-Krise ist noch immer nicht überwunden, Putins fürchterlicher Angriffskrieg auf die Ukraine kostet täglich Menschenleben und schüttelt die internationalen Märkte durcheinander“, sagte Till Backhaus (SPD) am Donnerstag. Hierbei gehe der Blick auf die Klimakrise fast verloren.