Verkehr Minister Meyer will 365-Euro-Jahresticket für alle in MV Von dpa | 09.09.2022, 16:33 Uhr

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich für ein 365-Euro-ÖPNV-Jahresticket für alle in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. Sein Vorschlag für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets sei zweigeteilt, sagte Meyer am Freitag im Landtag. Das Land finanziere ein 365-Euro-Jahresticket in MV und der Bund solle ein Zusatzticket für außerhalb des Bundeslandes finanzieren.