Verkehr Minister: Ukrainischer Führerschein weiterhin gültig Von dpa | 15.07.2022, 11:19 Uhr

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen weiterhin ihren bestehenden Führerschein in Mecklenburg-Vorpommern verwenden. „Viele Menschen möchten in Deutschland insbesondere mit ihren Kraftfahrzeugen mobil sein. Darüber hinaus benötigen sie zum Teil eine Fahrerlaubnis, um einer Beschäftigung nachzugehen. Gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ist das von Bedeutung“, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin.