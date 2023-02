Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Düngeverordnung Minister weist Kritik des Bauernverbandes zurück Von dpa | 03.02.2023, 15:48 Uhr

Nach der Ankündigung einer Klagewelle gegen deutliche Dünge-Einschränkungen auf einem Drittel aller Agrarflächen in Mecklenburg-Vorpommern hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) seine Verordnung verteidigt. „Fakt ist, wir haben ein Problem mit Nitrat im Grundwasser“, erklärte Backhaus am Freitag in Schwerin. Nach dem Stand der Wissenschaft gebe es keine Zweifel, dass die landwirtschaftliche Düngung Hauptursache für die Nitratbelastung sei.