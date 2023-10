Steuergelder Ministerien in MV geben 7,6 Millionen Euro für Berater aus Von Thomas Volgmann | 11.10.2023, 18:40 Uhr Manuela Schwesig: 24.900 Euro für „politisch-strategische Kommunikationsberatung“. Foto: Imago up-down up-down

Statt sich auf das eigene Personal zu verlassen, geben die Ministerien in MV immer mehr Geld für externe Berater aus. 7,6 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr. Pikantes Detail in einem Landtagspapier dazu: 200.000 Euro zahlte das Land noch 2022 an Verwaltungshelfer für Aufgaben im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren für die russische Pipeline Nord Stream 2.