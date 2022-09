Jacqueline Bernhardt Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Ministerin lobt Arbeit der ehrenamtlichen Schiedsleute Von dpa | 03.09.2022, 11:56 Uhr

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat die ehrenamtliche Arbeit der Schiedsleute in Mecklenburg-Vorpommern gelobt. Die Schiedsleute in den Gemeinden hätten eine große Aufgabe, sagte die Ministerin am Samstag. Sie schafften es, selbst Menschen, die sich einer Schlichtung zunächst versperren, zusammenzubringen und im besten Fall sogar den Streit mit einem Vergleich zu beenden.