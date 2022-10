Bettina Martin Foto: Frank Hormann/dpa/Archiv up-down up-down Gesellschaft Ministerin Martin: „Wissenschaft berät, Politik entscheidet“ Von dpa | 27.10.2022, 17:17 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat die Bedeutung der Wissenschaft für die Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft hervorgehoben. „Gerade in den Bereichen, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, hat die Wissenschaft eine immer stärker exponierte Rolle“, sagte sie am Donnerstag bei der 8. Hochschulpolitischen Konferenz in der Aula der Universität Rostock. Auch die Politik brauche wissenschaftliche Beratung. „Entscheidungen müssen jedoch demokratisch legitimiert von der Politik getroffen werden. Wissenschaft berät, Politik entscheidet, das ist die wichtige Kurzformel.“