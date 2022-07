ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Sozial- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese bei einer Pressekonferenz. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Arbeitsunfall Ministerin nach Tod in Gießerei: Erst Ursache klären Von dpa | 13.07.2022, 14:25 Uhr

Nach dem tödlichen Gießerei-Unfall in Torgelow hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) dafür ausgesprochen, dass die Arbeit dort erst wieder aufgenommen wird, wenn die Unfallursache geklärt ist. „Die Wiederaufnahme des Betriebs ist nicht vorstellbar, bevor weitere Gefährdungen nicht ausgeschlossen sind“, teilte die Ministerin am Mittwoch in einer Mitteilung ihres Hauses mit. Ein Experten-Team des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, das zum Ministerium gehört, sei bereits im Einsatz. Der schreckliche Unfall werde detailliert und akribisch untersucht.