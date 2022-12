Netzwerkkabel Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Digitalisierung Ministerin sieht Justiz bei Digitalisierung auf gutem Weg Von dpa | 28.12.2022, 13:12 Uhr

Bei der Digitalisierung der Justiz ist Mecklenburg-Vorpommern aus Sicht der zuständigen Ministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) vorangekommen. „Die elektronische Akte wird bereits bei allen Zivilsenaten des Oberlandesgerichts, bei allen Zivilkammern der Landgerichte sowie in allen Zivil- und Betreuungsabteilungen der Amtsgerichte eingesetzt“, sagte Justizministerin Bernhardt am Mittwoch in Schwerin. In weiteren Abteilungen laufe die Pilotphase.