Regierung Ministerin: Straßen zu selten nach Frauen benannt Von dpa | 30.05.2023, 17:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind nur wenige Straßen und Plätze nach Frauen benannt. „Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung aus, aber nur sieben Prozent bei Straßennamen“, sagte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Dienstag in Schwerin. Frauen sollen ihren Worten nach in der Gesellschaft sichtbarer werden, eben auch durch die Würdigung von Frauen im Namen von Straßen und Plätzen im Land.