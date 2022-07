ARCHIV - Ein Mann dreht an einem Heizungsventil. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Energiesparmaßnahmen Ministerium prüft Temperatursenkung in Landesliegenschaften Von dpa | 10.07.2022, 08:42 Uhr

In den Büros der Landesverwaltung, in Hochschulen und Schlössern könnte es im bevorstehenden Winter kühler werden. Das Finanzministerium prüft Energiesparmaßnahmen in den Landesliegenschaften, wie eine Ministeriumssprecherin sagte. Grund ist die sich anbahnende Energiekrise in Deutschland.