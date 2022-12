Karpfenfischerei Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Auswahlverfahren Ministerium sucht Strategien zum Fortbestand der Fischerei Von dpa | 07.12.2022, 14:39 Uhr

Um die Fischereiwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten, sucht das Landwirtschaftsministerium nach neuen Strategien. Wie das Ministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, können Aktionsgruppen bis Ende März 2023 Ideen und Projekte einreichen. Bis Mitte Mai soll das Auswahlverfahren abgeschlossen sein.