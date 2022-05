ARCHIV - Ein einzelner Fischkutter. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Fischerei Ministerium: Zahl der Küstenfischer um zehn Prozent gesunken Von dpa | 24.05.2022, 08:46 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer weniger Küstenfischer. Wie das Schweriner Agrar- und Umweltministerium am Dienstag mitteilte, haben seit Ende vergangenen Jahres etwa zehn Prozent der damals 202 Haupterwerbsfischer ihre Betriebe aufgegeben. Hauptursache seien die strengen Fangbeschränkungen bei Dorsch und Hering in der Ostsee, die zum Schutz der Bestände erlassen wurden. Nach Angaben von Minister Till Backhaus (SPD) muss mit weiteren Betriebsaufgaben bis zum Ende des laufenden Jahres gerechnet werden.