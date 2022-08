ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Vorpommern-Rügen Ministerpräsidentin würdigt Feuerwehren Von dpa | 06.08.2022, 15:25 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum Abschluss ihrer Sommertour am Samstag beim Tag der Feuerwehr in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein neues Löschfahrzeug übergeben und die Arbeit der Feuerwehren im Land gewürdigt. „Jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr sind sie für uns alle da: die vielen tausend Feuerwehrleute in unserem Land – Männer und Frauen, hauptberuflich und ehrenamtlich“, sagte sie laut Pressemitteilung. Dies sei ein Einsatz für die Gesellschaft, der nicht selbstverständlich sei. „Sie sind Eckpfeiler unserer Sicherheit.“