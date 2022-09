In MV leben 16 Wolfsrudel - zur Vermischung mit Hunden soll es noch nicht gekommen sein Foto: Bernd Thissen up-down up-down Unerwünschte Paarung Mischung aus Wolf und Hund - treiben sich Hybride auch in MV herum? Von Udo Roll | 22.09.2022, 18:21 Uhr

In Thüringen wurden mehrere Wolf-Hund-Mischlinge gesichtet. Auch in MV beschäftigt man sich mit dem Thema. Sollten Hundegene in die Wolfspopulation gelangen, würde man harte Maßnahmen ergreifen.