Prozesse Missbrauch der Stieftochter: Mehrjährige Haft gefordert Von dpa | 18.04.2023, 18:32 Uhr

Im Prozess um sexuellen Missbrauch gegen einen 59-jährigen Mann aus Nordwestmecklenburg liegen die Erwartungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zum Urteil weit auseinander. Die Anklagebehörde forderte nach Abschluss der Beweisaufnahme am Dienstag am Landgericht Schwerin wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs der Stieftochter acht Jahre und vier Monate Gefängnis. Sie sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte an dem anfangs 13 Jahre alte Mädchen zwischen 2016 und 2021 in mindestens neun Fällen vergangen hat.